Atualização do cadastro de Produtor Rural

A Energisa Sul-Sudeste complementa que para a atualização do cadastro do produtor rural é necessário apresentar na Agência de Atendimento da distribuidora, além da conta de energia (da unidade consumidora beneficiada) e do número da inscrição estadual, também o comprovante do exercício da atividade de produtor rural, que deve ser retirado pelos clientes do estado de São Paulo no site da Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes do ICMS (CADESP – www.cadesp.fazenda.sp.gov.br). Já para os clientes de Minas Gerais, no site do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA – www.sintegra.gov.br).