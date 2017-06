Estradas rurais passam por serviços de manutenção

A Prefeitura, por meio da secretaria municipal de Serviços, segue constantemente realizando serviços na cidade. Limpeza e corte de mato, limpeza de bueiros, operação tapa-buracos, serviços de pedreiro, entre outros, fizeram parte da programação desta semana. As estradas rurais estão ganhando atenção especial, portanto os serviços feitos na semana passada se estenderam e os bairros Bosque das Pedras, Variante dos Cardosos, Curitibanos e Atibaianos continuam recebendo melhorias.

A limpeza do ribeirão localizado na av. Alberto Diniz continua sendo realizada com o aporte de uma escavadeira e três caminhões. No local ainda estão sendo feitos reparos na guias e sarjetas.

Os serviços da operação tapa-buracos atenderam desta vez ruas dos bairros Parque dos Estados, Planejada I, Julieta Cristina, Vila Aparecida e a avenida dos Imigrantes, na região central. As atividades na avenida Atílio Menin voltaram a ser realizadas, reparando toda a extensão da via pública.

Também foram realizadas limpezas e corte de mato nos bairros Jardim Santa Helena, Jardim São Lourenço, Vila Municipal, na Praça 9 de Julho, no Lago do Taboão.