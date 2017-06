Baleado em São Paulo: Marco Chedid se recupera após tentativa de assalto

O presidente do Bragantino, Marco Antonio Chedid, de 58 anos, conhecido como Marquinho Chedid, foi baleado em uma tentativa de assalto na tarde quinta-feira, 15, feriado de Corpus Christi, na Avenida Sumaré, zona oeste de São Paulo. As informações são de que ele estava parado com seu carro no semáforo, acompanhado de sua esposa no banco do passageiro, quando foi abordado por dois indivíduos, e quando foi entregar a carteira um deles se assustou e disparou com uma arma de fogo. A bala atingiu o pescoço do presidente. Ele passou por cirurgias e, segundo nota oficial do Bragantino, Marquinho passou por procedimento cirúrgico na noite de quinta-feira, mas o projétil não pôde ser retirado e está alojado na clavícula.

“Por sorte, não foi fatal. A bala rodou no pescoço e não atingiu nenhuma grande artéria, o que poderia ter um forte sangramento. Foi pura sorte”, comentou o filho Luiz Arthur Abi Chedid. A previsão é de que ele fique de três a cinco dias na UTI até se recuperar e ser encaminhado a um quarto normal. Ele deve ficar hospitalizado, pelo menos, por 15 dias.

A notícia repercutiu na imprensa nacional e causou comoção. A família Chedid agradece a todas as mensagens de solidariedade, orações e carinho que vem recebendo desde o ocorrido. Torcedores têm mantido corassaltorentes de oração para melhora do presidente através das redes sociais.

Ele está internado no Hospital Samaritano em São Paulo e as informações são de que Marquinho não corre risco de morte.

O Bragantino também publicou em sua página oficial do Facebook a seguinte mensagem do presidente: “Agradeço imensamente a todas as mensagens de solidariedade, as orações e o carinho que venho recebendo desde o ocorrido. Estou bem e fora de risco”.

Marquinho Chedid foi vereador em Campinas em dois mandatos e depois cumpriu outros dois mandatos de deputado federal. Hoje ele se dedica apenas ao Bragantino e aos negócios na área de transportes.