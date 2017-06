Saúde pública: Seleção de O.S está prevista para dia 30 de junho

A Prefeitura publicou novamente na Imprensa Oficial o chamamento público nº 004/2017, para seleção de Organização Social para operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na atenção primária, com ênfase na estratégia de saúde da família no município, por meio de contrato de gestão.

A seleção deve ocorrer no dia 30 de junho, às 13h30. As Organizações Sociais devem manifestar seu interesse em firmar o contrato de gestão até o dia 28 de junho, por meio de solicitação escrita a ser protocolada no Setor de Licitações.

A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada até dia 29, mediante agendamento prévio até dia 28, junto a secretaria de Saúde pelo telefone 4034-6700. As visitas deverão ser realizadas junto as Unidades de Saúde deste Município.

O edital completo poderá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura, devendo o interessado levar sua mídia específica para cópia.

QUALIFICADAS- Associação Beneficente Cisne; Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã; Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu Acenila; Federação Nacional das Entidades Sociais– Fenaesc; Grupo de Apoio a Medicina Preventiva a Saúde- Gamp; – Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – Insaúde; Sociedade Beneficente Caminho de Damasco – Sbcd.

INDEFERIMENTO- A Prefeitura indeferiu os recursos impetrados pelas empresas Instituto Acqua Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental e Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, quanto ao indeferimento do pedido de qualificação como Organização Social na Área da Saúde (OSS).

ADITAMENTO- Também foram publicados os extratos de aditamento com a Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – ABBC. Para serviço de saúde de atenção básica desenvolvidas na Estratégia Saúde da Família e nas Unidades Básicas de Saúde o aditamento será de 29-03-2017 a 28-07-2017.

Já a contratação para serviço de Gestão e Execução das Ações e Serviços de Saúde de Urgência e Emergência, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, o presente contrato passou a a vigorar com a supressão de valor, passando de R$ 1.587.370,00 para R$ 1.342.379,43, mantidas e ratificadas as demais cláusulas.