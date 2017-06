Home Singular: Carraro apresenta novo EIV/RIV à pedido do Ministério Público

Foi realizada na tarde de terça-feira, 13, no Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade – CISEM, instalado na secretaria de Segurança e Defesa Civil, a apresentação pública do Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança –EIV/RIV sobre as obras de construção do Home Singular, da empresa Carraro, na rua Teixeira, no bairro Taboão. A apresentação teve participação de apenas 13 pessoas, sendo o proprietário da Carraro, Márcio Augusto Carraro, secretário de Planejamento, Marcelo Alexandre Soares Silva, e funcionários das secretarias municipais de Planejamento e Meio Ambiente.

Segundo o arquiteto Mário Barreiro, que apresentou o EIV/RIV representando a Carraro, o estudo atende o Estatuto da Cidade. Disse ainda que as obras ocupam área subutilizada, que “provavelmente seria ociosa”, sendo baixos os impactos nas redes de infraestrutura. O terreno onde as cinco torres são construídas possui 6.800 mil metros. “A parte mais complicada da obra já passou e não tivemos fortes impactos com a terraplenagem”, disse Barreiro.

O Home Singular é construído para atender 1.165 residentes, média de 3,2 pessoas por domicílio. O objetivo, ainda segundo o arquiteto, é atender quem utiliza a Universidade São Francisco e HUSF.

Ele também atribuiu o caos do trânsito naquela região às escolas, restaurante, supermercado e outros tipos de serviços que já existem.

A apresentação cumpriu determinação do Ministério Público, que no ano passado embargou a obra. O alvará de construção foi concedido ilegalmente pela Prefeitura, gestão do ex-prefeito Fernão Dias (PT), para edificação de cinco torres com 364 apartamentos, e foi anulado pelo Ministério Público em 2016, quando as vendas de apartamentos foram suspensas.

Na época a Carraro ressaltou que a Prefeitura aprovou o alvará, mas que poderia ser melhorado, tendo a construtora iniciado um estudo mais evoluído sobre mobilidade naquela região.