Última hora: Presidente do Bragantino é baleado em assalto

Segundo informações divulgadas na noite de hoje pela rádio 102FM , o presidente do Bragantino, Marco Antonio Chedid, o Marquinho Chedid, foi baleado em uma tentativa de assalto na tarde de hoje na Avenida Sumaré, em São Paulo. As informações são de que ele estava parado no semáforo quando foi abordado por dois indivíduos, e quando foi entregar a carteira um deles se assustou e disparou com uma arma de fogo, a bala atingiu o pescoço do presidente.

Marquinhos neste momento está recebendo o atendimento médico no Hospital Samaritano em São Paulo, e a informação é que o quadro é estável e não corre risco de morte