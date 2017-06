Campanha do Agasalho ganha novos postos de coleta

A Prefeitura, por intermédio da secretaria de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS) informa que a Campanha do Agasalho 2017 está com novos postos de arrecadação.

Passam a ter caixas de coleta a Sabesp, Hotel Bragança, agências do banco Caixa Econômica Federal e todas as agências Lotéricas da cidade. Todas as doações realizadas serão entregues formalmente no mês de julho à SEMADS, para que esta distribua posteriormente a entidades beneficentes cadastradas.

A Campanha do Agasalho 2017 tem como tema “Malu Moleton”, que traz um curta metragem sobre uma menina e a solidariedade da população que tem roupas demais para com um gigante que nada tem. A Campanha do Agasalho é uma ação que visa arrecadar vestimentas, cobertores e afins, em boas condições, para doar às entidades e pessoas em situação de rua.

Aos interessados em doar, outros locais também possuem caixas dispostas como a Câmara Municipal, Diretoria de Ensino, na Escola Santo Agostinho, FESB, Mercado Municipal, Prefeitura, Poupa Tempo, Rodoterminal, Tiro de Guerra, UPA Bom Jesus, Universidade São Francisco, assim como nas Secretarias Municipais de Cultura, Educação, Serviços e Esportes.