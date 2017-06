Com lesões e suspensões Alberto pede reforços para o Bragantino

Após empate contra o Volta Redonda no sábado, 10, o técnico Alberto Félix defendeu que o Bragantino precisa de reforços para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O treinador afirma que o clube precisa de peças de reposição.

A equipe tem sofrido nas últimas rodadas com a lesão do Rafael Chorão, único meia-armador do elenco. Se na armação, o clube sofre, nas próximas rodadas Alberto Félix deve ganhar um reforço do atacante Watson que está recuperado de lesão e pode voltar equipe titular.

“A gente gosta dessa dor de cabeça. Você vê que é necessário que tenha pelo menos dois jogadores por posição, com características parecidas. Não temos no elenco um jogador com as características do Chorão, por exemplo. Tivemos dificuldades e demorou para a equipe se encontrar. A volta do Watson é necessária para o ataque, mas fica evidente a necessidade de reforçar para a sequência da competição”, afirmou o treinador à Rádio 102 FM.

Para piorar a situação, Vitor, escalado para a armação no lugar de Rafael Chorão foi expulso de forma infantil contra o Volta Redonda e cumprirá suspensão na próxima rodada. Para o lugar do meia Alberto deve utilizar Raphael Toledo ou até Adriano Paulista, já que não tem nenhum jogador com as características de Chorão no elenco.