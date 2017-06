Expediente da Sabesp e Poupatempo

A Sabesp informou ontem sobre o funcionamento durante o feriado Corpus Christi e próximos dias.

O Disque Sabesp (0800-011 9911) funcionará amanhã das 7h às 21h e no sábado, 17, das 7h às 13h. Hoje e domingo não haverá expediente nas agências da Sabesp. A partir de segunda, 19, o expediente volta ao normal, das 7h às 21h.

POUPATEMPO- O Poupatempo não funciona hoje em razão do feriado de Corpus Christi. Amanhã e sábado, 17, o expediente volta ao normal.

O serviço do Disque Poupatempo também estará indisponível hoje.

Os horários dos postos podem ser obtidos no site www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo ‘SP Serviços’ (para telefones celulares e tablets).

Para garantir comodidade aos cidadãos, os atendimentos devem ser agendados. Para marcar dia e hora, o Poupatempo oferece diversos canais de informações à população.