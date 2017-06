Prefeitura esclarece sobre pagamentos para ABBC

A Prefeitura divulgou uma nota de esclarecimento à imprensa informando sobre os pagamentos feitos a ABBC.

Segundo o Executivo, os pagamentos estão em dia até o dia 31 de maio, data em que venceu a CND – Certidão Negativa de Débitos da entidade junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, Receita Federal do Brasil – RFB com dívidas fiscais e com relação à Previdência.

A secretaria municipal de Saúde notificou a entidade a apresentar a nova CND em 1º de junho e até o presente momento não foi apresentada.

De acordo com o § 3º, art. 195 da Constituição Federal do Brasil: “A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória nº 526, de 2011) (Vide Lei nº 12.453, de 2011)”, porém embora na data de contratação a CND da entidade se encontrava em dia, para que o contrato não tenha prejuízos futuros ao contratante, deve a entidade recolher os débitos à seguridade social e mantê-los em dia para que os pagamentos sejam efetuados em sua normalidade.

Segundo a secretaria municipal de Finanças, os valores devidos atualmente à entidade são de R$1.049.136,00 vencido em 5 de junho e R$ 1 milhão (recursos próprios) a vencer em 14 de junho.

“Informamos que após regularização da entidade junto à RFB fornecimento da nova

CND, os valores serão quitados”, concluiu a secretaria de Finanças.