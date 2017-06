Recuperação das vias centrais continua acelerada

As obras de recuperação das vias centrais da cidade continuam em andamento. A primeira via beneficiada foi a rua Cel. João Leme, em toda sua extensão. Em seguida foram recapeadas as ruas no entorno da praça Jacinto Domingues (Largo das Pedras), rua Cel. Osório, rua Viscondessa da Cunha Bueno, rua Profº Luiz Nardi e rua Albino Dantas. Em fase de obras estão a rua Cel. Assis Gonçalves, Travessas Riachuelo e Monsenhor Kolly e rua Santa Clara.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Marcos Botelho, a execução das obras no período noturno visa a não interdição das ruas no período de funcionamento do comércio.

As Secretarias de Serviços, Segurança, Administração e Mobilidade Urbana, procedem a sinalização com orientação aos motoristas com banners, chamando a atenção sobre a interdição das artérias durante o período da noite e madrugada.

As obras são realizadas com os recursos de R$2 milhões, destinados ao município por meio de emendas do deputado estadual Edmir Chedid.

“A definição de todas as vias beneficiadas bem como a execução e fiscalização das obras são de responsabilidade da Prefeitura”, destacou o deputado.

Nos próximos dias um novo pacote de obras de pavimentação será divulgado pela Administração beneficiando várias ruas. “Mesmo com a escassez de recursos e a necessidade de recuperar o mais breve possível as ruas da cidade e as estradas da zona rural, estamos trabalhando com intensidade através da Secretaria Municipal de Serviços, objetivando a curto prazo restabelecer as condições de circulação viária”, disse o prefeito Jesus Chedid.