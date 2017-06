Câmara aprova LDO e reajuste salarial dos servidores

A Câmara Municipal aprovou na terça-feira, 13, por unanimidade, o projeto de lei complementar 8/17, que prevê o reajuste dos servidores municipais. O prefeito Jesus Chedid concedeu o reajuste de 4,5% e o valor do crédito no vale-alimentação passou de R$ 400,00 para R$ 418,00. O reajuste é válido a partir de 1º de maio, data base da categoria. Segundo dados apresentados na sessão, a Prefeitura utiliza 45,9% de tudo o que se arrecada, com folha de pagamento dos servidores. O prudencial estabelecido por lei é de 51,3% e o limite máximo é de 54%.

Os vereadores também aprovaram os projetos de lei 14 e 15/17, que tratam, respectivamente do PPA 2018-2021 (Plano Plurianual) e da LDO 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias do município).

O PPA estabelece os projetos e os programas de longa duração do governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos. Já a LDO é responsável por estabelecer as metas e prioridades da administração pública para cada ano. O Executivo prevê para o próximo ano um orçamento de R$ 462.413.157 milhões.

Constam como meta no PPA para os próximos quatro anos a construção do Centro de Convenções, revitalização dos portais da cidade, reforma do abergue, entre outras obras. Para pagamento de precatórios estão reservados R$ 500 mil para 2018. Para sentenças judiciais, R$2.150.000,00.

Ainda em primeiro turno foi aprovado o projeto de lei 17/17, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Combate ao Bullying. A sessão terminou por volta das 20h.