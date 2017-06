Homem morre após ser baleado no Jd. Fraternidade

João Vítor Correa, 35, foi baleado e morreu no Jd. Fraternidade. O crime aconteceu por volta das 7h20 de sábado, 10, na rua Leovigildo Dantas de Brito.

Conforme apurado, João Vítor estava em um bar, acompanhado da namorada e se envolveu em uma discussão. Depois da discussão, ele foi embora para a casa da namorada. Algum tempo depois, um veículo Chevrolet/Celta, de cor preta, com dois ocupantes, pararam em frente à casa e começaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo João Vítor no braço e tórax. Ele pediu socorro na casa de um vizinho, que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, sendo João socorrido ao Hospital Universitário. Policiais civis do Plantão Central se dirigiram ao hospital e conversaram com João Vítor, que relatou não conhecer o autor dos disparos, mas disse ter discutido com o mesmo no bar, porque ele portava uma faca na cintura e sempre frequentava o referido estabelecimento.

Por volta das 19h30, João Vítor não resistiu aos ferimentos sofridos e faleceu, sendo seu corpo removido ao IML para exames necroscópicos. O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais- DIG.