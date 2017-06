Com garra e determinação no 2º tempo, Braga empata com Volta Redonda

Em uma partida de dois tempos distintos, o Bragantino empatou com o Volta Redonda pelo placar de 1×1, na tarde de sábado, 10, no estádio Nabi Abi Chedid. Mesmo com um empate, o Bragantino se manteve no G4, na quarta colocação, com oito pontos. João Cleriston marcou para o Voltaço ainda na primeira etapa e Guilherme Mattis marcou para o Bragantino no fim do segundo tempo.

Agora o Bragantino enfrenta o Tombense no estádio Antônio Guimarães de Almeida, na cidade de Tombos em Minas Gerais.

O JOGO – Logo no início a equipe do Volta Redonda mostrou o porquê está na ponta do grupo B. À vontade em campo, a equipe carioca não deu espaço para o Bragantino, que pouco conseguiu criar e viu um adversário tomar as rédeas da partida dentro de sua própria casa. Nas poucas vezes que chegava, o Bragantino, desperdiçava com chutes fracos ou com o individualismo.

Nesta toada viu o Volta Redonda abrir o placar, aos 33 minutos. David fez o pivô, segurou a bola e encontrou João Cleriston livre, que chegou batendo sem chances de defesa para Rafael Pascoal.

Numa das poucas subidas ao ataque, o Braga levou perigo em finalização de Anderson Ligueiro, que parou na rede pelo lado de fora.

Na etapa complementar o Bragantino voltou com uma postura diferente. Agindo como mandante da partida, o Massa Bruta passou a pressionar os adversários em busca do gol de empate. Os visitantes por sua vez sentiram a pressão e se fecharam no campo de defesa, explorando os contra-ataques.

O Braga por sua vez impunha uma blitz no campo do adversário e, abusando das bolas aéreas, buscava o empate a qualquer custo. Porém, a situação do Bragantino só foi melhorar após a expulsão de Vitor. Em um lance infantil o meia foi expulso deixando o Bragantino com 10 em campo. Após a expulsão, Alberto foi obrigado a tirar Anderson Ligeiro para a entrada de Adriano Paulista. A alteração inicial era de Paulista no Lugar de Vitor. Com a entrada de Adriano, a equipe melhorou e passou a levar mais perigo a meta dos cariocas.

Mesmo com a melhora em campo a vantagem numérica pesou e os cariocas quase ampliaram com Felipe Augusto que ficou cara a cara com o goleiro, mas caprichou demais e mandou para fora.

A chance desperdiçada pelos cariocas acordou de vez o time do Braga que em um ritmo frenético se estabeleceu no campo de ataque e conseguiu empatar a partida. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio, Guilherme Mattis aproveitou bate-rebate e cabeceou para o fundo das redes. Com o gol o Bragantino seguiu a pressão total e no finzinho viu o zagueiro Luan ser expulso e deixar o Volta Redonda com 10, mas não teve tempo para virar o jogo.