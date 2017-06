Jardim Águas Claras: Alunos participam do plantio de árvores

A Prefeitura, por meio da secretaria de Meio Ambiente, executou no sábado, 10, o plantio de árvores frutíferas no Ciles do Conjunto Residencial Vem Viver, no bairro Jardim Águas Claras. Durante o período de 5 a 11 de junho diversas atividades ambientais foram feitas lembrando a data.

O ato faz parte das ações em comemoração a Semana do Meio Ambiente. Moradores do bairro e alunos da Escola Municipal Desembargador Francisco Murillo Pinto marcaram presença participando do plantio. No domingo, 11, o encerramento da Semana foi destacado pela limpeza no Lago do Taboão e coleta de resíduos sólidos, que contou com o apoio da população e agentes da Defesa Civil.

Desde o ano de 1972, após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo (Suécia), a Semana é marcada pela preocupação com a preservação das riquezas naturais do país, com isso vários trabalhos são realizados em prol do ecossistema. A data ainda é amparada pelo Decreto Federal 86.028, de 27 de maio de 1981, que estabeleceu neste período em todo país se promovesse a Semana Nacional do Meio Ambiente.

A secretaria realiza plantios de mudas de árvores frutíferas em ruas e avenidas da cidade desde o começo do ano, mantendo a preocupação e dedicação com o verde em Bragança.

Estiveram presentes o vice-prefeito Amauri Sodré, representando o prefeito Jesus Chedid, além dos secretários municipais Fábio José Machado (Meio Ambiente), Adilson Moreira Condesso (Educação) e Gislene Cristiane Bueno (Agronegócios), e o corpo docente da escola municipal.