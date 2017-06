PAT divulga mais 26 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador- PAT divulgou ontem as vagas de emprego disponíveis para Bragança, Extrema e Joanópolis.

Os interessados devem se dirigir até o PAT, situado na rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro (piso superior do Mercado Municipal), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.

As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.

VAGAS- Atendente de Farmácia, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de enfermagem, Auxiliar de Linha de Produção, Confeiteiro, Conferente de carga e descarga, Costureira de Máquina Overloque, Costureira de Máquina Reta, Cozinheiro geral, Encarregado de conservação de Vias, Enfermeiro, Farmacêutico, Fonoaudiólogo geral, Funileiro de Automóveis, Garçom, Gerente Comercial, Instalador de antenas de televisão, Marceneiro, Mecânico de Equipamentos (Britagem), Motorista de Caminhão (categ. E), Operador de retro-escavadeira, Recepcionista Atendente, Tratorista Operador de Roçadeira, Vendedor Pracista.

EMPREGA SP- O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece 3.460 oportunidades nesta semana no Estado de São Paulo. Já o Aprendiz Paulista apresenta 86 vagas.

As oportunidades mais comuns disponíveis no Emprega São Paulo são para atendente de lanchonete e operador de telemarketing receptivo. Também há oportunidades no programa para auxiliar de limpeza, operador de linha de produção e vendedor, entre outras.

O Emprega São Paulo/Mais Emprego é uma agência de empregos pública e gratuita. O programa é gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

As oportunidades do Aprendiz Paulista são para alunos do dos cursos técnicos do Centro Paula Souza (ETECs). Também coordenado pela SERT, o programa que promove a vivência e a inserção de estudantes no mercado de trabalho tem 86 oportunidades disponíveis.

Para manifestar interesse nas vagas, basta acessar e se cadastrar em www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Caso prefira, é possível se candidatar também ao comparecer com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho no PAT. O Emprega São Paulo conta com mais de 3,5 milhões de currículos em seu banco de dados. Implementado em agosto de 2008, o programa já colaborou diretamente com a recolocação de 700 mil trabalhadores no mercado de trabalho.