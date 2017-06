Licitação para uniformes escolares da rede municipal será em julho

A Prefeitura marcou a abertura do pregão presencial 106/2017, para aquisição de uniformes para cerca de 15 mil alunos da rede municipal de ensino, para o dia 6 de julho, às 9h30.

O edital está disponível no Balcão da Divisão de Licitações, Compras e Almoxarifado, em dias úteis das 9h às 16h horas. Também está aberto o pregão presencial nº105/2017, para aquisição de tênis escolares. A licitação ocorrerá no mesmo dia e horário.

O secretário de Educação, Adilson Condesso, no mês de janeiro, já havia informado que o ex-prefeito Fernão Dias (PT) deixou apenas R$120 mil para a compra de uniformes, que são insuficientes. “Em 30 anos de profissão, eu nunca me deparei com um quadro desses. Fomos descobrindo as coisas no tropeço. Não houve transição de governo. As escolas estão em péssimas condições e sem nenhuma manutenção”, lamentou.