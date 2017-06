EJA abre inscrições para novos alunos

Os jovens e adultos que não terminaram os estudos e querem retornar às salas de aula já podem se inscrever para o segundo semestre de 2017. Para se matricular, o interessado deve se dirigir até uma das escolas da rede estadual de ensino.

Para fazer a matrícula, é preciso levar documento de identidade (RG, carteira de trabalho ou passaporte), comprovante de residência e, se possível, histórico escolar.

modelo é possível concluir tanto o Ensino Fundamental quanto o Ensino Médio.

As aulas do Ensino Fundamental são abertas para alunos a partir de 15 anos. Já os interessados em concluir o Ensino Médio precisam ter, no mínimo, 18 anos.

Os módulos, de seis meses cada, são equivalentes aos anos e séries do ensino regular. O curso conta com quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os resultados das inscrições estarão disponíveis a partir do dia 10 de julho.