Três bairros ficam sem energia hoje

Para que a população possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica para executar obras de manutenção. A interrupção afetará: hoje, das 9h às 13h, ruas Lygia Ap. Suppioni Almeida, do nº 10 ao 490; Ulisses Vidiri, do nº 35 ao 449; Nicolau Manganelli, do nº 72 ao 598; Ricieri Z. Piniano, do nº 20 ao 451; Augusto F. da Silva, do nº 56 ao 290; e Jose Severino L de Moraes, do nº 18 ao 238.

Amanhã, das 9h às 13h, bairros Menin, Curitibanos, Agudo e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- Sabesp. Ainda hoje, na parte da tarde, bairros Morro Grande da Boa Vista, Ponte Alta e Água Comprida. Na sexta-feira, 16, das 9h às 13h, centro, Menin, Tanque do Moinho, Agudo dos Menin, Agudo dos Frias e Guaripocaba.

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança considere as instalações elétricas energizadas.

A Energisa sabe que a falta de energia gera alguns transtornos, mas pede a compreensão da população.

Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 328 – a ligação é gratuita.