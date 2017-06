Orçamento de R$462 milhões para 2018 será votado hoje

A 19ª sessão da Câmara Municipal que acontece hoje contará com a votação de importantes projetos para o município. Em regime de urgência será votado, em turno único, o projeto de lei complementar 8/17, que prevê o reajuste dos servidores do Executivo. Em 1º turno serão apreciados os projetos de lei 14 e 15/17, que tratam, respectivamente do PPA 2018-2021 (Plano Plurianual) e da LDO 2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias do município).

O reajuste dos servidores do Executivo deu entrada na Câmara na sessão anterior. De autoria do prefeito Jesus Chedid, o projeto prevê 4,5% de reajuste nos salários e o valor do crédito no vale-alimentação passando de R$ 400,00 para R$ 418,00. O reajuste é válido a partir de 1º de maio, data base da categoria. A votação acontece em turno único.

Também serão apreciados os projetos do PPA (Plano Plurianual) e LDO 2018. O PPA estabelece os projetos e os programas de longa duração do governo, definindo objetivos e metas da ação pública para um período de quatro anos. Já a LDO é responsável por estabelecer as metas e prioridades da administração pública para cada ano. O Executivo prevê para o próximo ano um orçamento de R$ 462.413.157 milhões.

Também em 1º turno será votado o projeto de lei 17/17, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Combate ao Bullying.

Encerrando a pauta haverá a votação em turno único da moção 29/17, que requer estudos visando à implantação de crematório de humanos no município, com recursos próprios ou em parceria com a iniciativa privada.

Para Tribuna Livre é prevista a participação de Armando Christian Vera, que irá tratar de projeto de lei que viabilize investimentos no município, melhore a segurança e a mobilidade urbana.

Helena Barrese é a segunda inscrita, abordando o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data é celebrada em 15 de junho.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.