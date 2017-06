Frase: “Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja” (Chico Xavier)

Paulo Alberti FIlho

QUANDO OS OLHOS PISCAM

Há olhos para uns e cegueira para outros fatos que envolvem o interesse público, político ou particular. Notamos isso nos procedimentos dos juízes do Superior Tribunal Eleitoral (STE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) em analises de processos da Lava Jato e da cassação da chapa Dilma/Temer. Essa observação nos remete a situações mais corriqueiras nos cenários nacional, estadual e municipal, principalmente nas questões ambientais.

A Prefeitura, em todos os casos de análise de projetos e de relatório de impacto ambiental e vizinhança, tem sido ao longo dos anos a que mais é acometida pelo piscar de olhos do suposto analista. Ou seja, ao analisar os documentos piscam exatamente no momento de olhar supostas duvidas e ou irregularidades que acabam passando “desapercebidas”. Porém, na maioria dos casos essas irregularidades são captadas pelo Ministério Público que provoca então o embargo das obras até sua regularização.

Dois casos emblemáticos chamam atenção neste momento.

CASO UM – É o projeto da empresa Carraro que teve o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança –EIV/RIV,questionados pelo Ministério Público e consequentemente as obras do empreendimento Home Singular (aquele de cinco torres; ou seriam seis?) que teve seu inicio temporariamente embargadas. Esse gigantesco empreendimento deverá causar impacto ambiental e de vizinhança na proporção de seu tamanho, principalmente por estar localizado na zona sul em área já sufocada pelos desmandos do passado.

Nesse caso, o Ministério Público determinou a elaboração de novo EIV/RIV que comporte medidas mitigatórias adequadas ao porte do empreendimento e do impacto que causará.

Na próxima terça-feira,13, em audiência pública requerida pelo Ministério Público, a empresa deverá expor minuciosamente as alterações do EIV/RIV que o adéquam as exigências legais.

CONVITE

Inusitadamente, o diário oficial do Município publicou semana passada um convite nos seguintes termos: “ A Comissão Multidisciplinar de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança, por intermédio da Carraro Bragança Empreendimentos Imobiliários, tem o prazer de convidar os conselheiros municipais e a sociedade civil para uma exposição pública sobre o EIV/RIV e RIT/RISIM do empreendimento Residencial Home Singular, que será ministrada pela empresa Flektor Engenharia e Urbanismo. Venha conhecer as medidas compatibilizadoras, compensatórias e mitigações que garantirão o Desenvolvimento Urbano do nosso Município! Data: 13 de junho Horário: 15:00 Local: Auditório do CISEM Rua Francisco Samuel Luchesi Filho, 42, Jardim Julio Mesquita Marcelo

a) Alexandre Soares da Silva -Secretário Municipal de Planejamento

CASO DOIS – È referente ao loteamento Vila Verde localizado a “50 metros” do aterro sanitário (lixão) e também envolve questionamento técnico da elaboração do EIV/RIV. Esse caso não houve, por enquanto, a interferência do Ministério Público porque não há uma denuncia formal mas foi publicado na Gazeta Bragantina e na GB Norte. Após a publicação da matéria, adquirentes de lotes preocupados com o futuro de suas habitações procuraram a redação dos jornais e, provavelmente, a empresa empreendedora, para se certificarem dos fatos. A empresa empreendedora não respondeu as matérias, porém moveu três ações judiciais propondo censura e proibição aos jornais de fazer futuras publicações; pleiteia também danos morais que a matéria supostamente teria causado a empresa. A Justiça negou a censura. Os processos seguem na Justiça onde os jornais fundamentarão, com documentos, as provas dos fatos que motivaram a publicação.

Com relação ao EIV/RIV, a situação do aterro sanitário não foi devidamente analisada e somente é citado como aterro municipal, omitindo o fato de estar próximo a um lixão e ser uma área, data vênia, considerada de risco. Além do mais não é um aterro municipal, é um aterro sanitário particular que pertence a Embralixo. Se a Prefeitura tivesse analisado criteriosamente o EIV/RIV a situação poderia ser outra.

PUXA UMA PENA SAI….

Em Bragança Paulista, a questão de uso do solo e aprovação de projetos para empreendimentos de qualquer porte que envolve irregularidades, principalmente os que exigem mais documentos complexos, é muito séria. Muitos vão parar na justiça e demoram até 10 anos para terminar e quando terminam, a justiça é desafiada devido a dificuldade de cumprir a sentença. Como diz o provérbio popular, se puxar uma pena sai uma galinha. Poderia ser citado aqui pelo menos cinco empreendimentos de grande porte que estão iniciados e tem problemas de EIV/RIV ou outros que envolvem o uso licito do solo. Nos últimos quatro anos, os desmandos nas áreas de uso do solo e do meio ambiente foram grandes. Alguns foram minimizados ou está em regularização com a interferência do Ministério Público, outros, poucos tem conhecimento, ainda.

REFLEXÃO :Salmos 55: 1-23

1 Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica.

2 Atende-me, e ouve-me; lamento na minha queixa, e faço ruído,

3 Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio; pois lançam sobre mim a iniqüidade, e com furor me odeiam.

4 O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim.

5 Temor e tremor vieram sobre mim; e o horror me cobriu.

6 Assim eu disse: Oh! quem me dera asas como de pomba! Então voaria, e estaria em descanso.

7 Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. (Selá.)

8 Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade.

9 Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade.

10 De dia e de noite a cercam sobre os seus muros; iniqüidade e malícia estão no meio dela.

11 Maldade há dentro dela; astúcia e engano não se apartam das suas ruas.

12 Pois não era um inimigo que me afrontava; então eu o teria suportado; nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido.

13 Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo.

14 Consultávamos juntos suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus.

15 A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno; porque há maldade nas suas habitações e no meio deles.

16 Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará.

17 De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei; e clamarei, e ele ouvirá a minha voz.

18 Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim; pois havia muitos comigo.

19 Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade (Selá), porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus.

20 Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele; quebrou a sua aliança.

21 As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração: as suas palavras eram mais brandas do que o azeite; contudo, eram espadas desembainhadas.

22 Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; não permitirá jamais que o justo seja abalado.

23 Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição; homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias; mas eu em ti confiarei.