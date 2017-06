Servidores municipais participam de Seminário no Tribunal de Contas

O II Seminário de Gestão Documental e Acesso à Informação: cinco anos de implantação da Lei de Acesso à Informação (LAI), realizado na última segunda feira, 5, foi promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em parceria com o Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Realizado na sede do Tribunal de Contas, o evento teve por objetivo discutir o aparelhamento das instituições públicas para atender as disposições da Lei de Acesso à Informação – LAI, tanto no que se refere à regulamentação local quanto as providências estruturais necessárias ao atendimento desse direito dos cidadãos.

Mônica Lattanzi Fagundes de Jesus, Enio Cesar Siqueira e Silva, Elisângela Domingues Bueno e Walkiria Soares André, todos funcionários da Secretaria Municipal de Finanças, foram designados pelo Secretário Luciano Lima para participarem do evento com o objetivo de trazer as informações necessárias ao aperfeiçoamento desse serviço pela Prefeitura. Entre essas providências está a gestão documental dos documentos públicos, entre outras questões que serão trabalhadas.

O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC está implantado, mas o Prefeito Jesus Chedid tem como premissa de seu governo o constante aprimoramento dos mecanismos de transparência da gestão pública com o intuito de, cada vez mais, aproximar a sua Administração da população bragantina.

“O prefeito Jesus Chedid apoia e incentiva a capacitação dos servidores municipais, sendo importante para que tragam para dentro da Prefeitura o apoio a transparência da atual administração”, comentou o Secretário Municipal de Finanças Luciano de Lima.