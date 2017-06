Alberto e Professor Dorico recebem cartão de prata da Câmara

Em sessão solene realizada na noite de quinta-feira, 8, o técnico do Bragantino Alberto Félix e o professor Carlos Antonio de Oliveira, conhecido como Dorico foram homenageados com o Cartão de Prata, concedido pela Câmara Municipal. A honraria é concedida por indicação dos vereadores e homenageia personalidades de destaque em ações benéficas para a população bragantina.

Com 34 anos de serviços prestados a comunidade Bragantina, Professor Dorico se formou em Educação Física no ano de 1970, e iniciou as atividades docentes em 1971, na cidade de Vargem passou por várias escolas até chegar ao Professor Paulo Silva onde se aposentou em 2012. Em 1983, foi nomeado presidente da Comissão Municipal de Esportes. Trabalhou incansavelmente junto ao Legislativo para a reforma do Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilici – Lourenção, construção de campos de futebol, ginásios de esportes e contração de professores pela rede municipal de ensino. Dorico se aposentou definitivamente em 2 de maio e deixou um legado esportivo em Bragança com a criação do calendário de eventos esportivos, como futsal, vôlei, basquete entre outras modalidades, além de fomentar a criação de escolinhas esportivas, passeio ciclístico, atividades para a terceira idade, entre outras.

“Saio contente com o trabalho que fiz na secretária de Esportes. Realmente eu tive participação em quase todos os eventos da prefeitura, em obras, tais como as dos ginásios Ercoline, Francisco Virgílio, Rubens Batazza e campos de futebol. Eu sempre tive uma participação decisiva na parte de estrutura do esporte” disse Dorico.

Alberto começou sua carreira como jogador de futebol em 1983, pelo Fluminense e teve passagens por diversos clubes. Em 1991, teve uma brilhante passagem pelo Bragantino, onde ficou até 1994. Em 1993 foi convocado duas vezes para fazer parte da seleção brasileira pelo técnico Carlos Alberto Parreira, que havia deixado o Braga para assumir a seleção. Em 2005 iniciou como treinador e 10 anos após foi contratado como auxiliar no Bragantino, em 2016 assumiu o time da Copa Paulista e chegou as quartas de final e em 2017 assumiu o time principal e conduziu a equipe de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista, após vencer o Água Santa nos pênaltis em Diadema. A equipe ainda foi vice-campeã da série A2.

“Estou muito feliz por receber essa homenagem na cidade que escolhi para viver. Todos sabem que o futebol é um esporte coletivo, e desde o princípio recebi o apoio e a motivação dos amigos. Conquistar o acesso para a série A1 só foi possível com a ajuda da comissão técnica, da diretoria, da torcida e dos atletas, que são os verdadeiros heróis” disse Alberto.

“Delega” também agradeceu aos torcedores que sempre o apoiaram e disse que esse apoio o incentivou a trabalhar cada vez mais. “Essa foi minha maior motivação. Todas os atletas, comissão, diretoria torcedores, imprensa, porque sem dúvida nenhuma, vocês foram os meus maiores motivadores para ir em busca desta conquista tão importante para mim e para toda a cidade ” finalizou.

Também receberam Cartões de Prata o sindicalista Valter Jesus Brajão, Pastor Jodel Carlos Baisi e o empresário Filipe Luccas Vergara.

A mesa de honra contou com a presença do vice-prefeito Amauri Sodré, que representou o prefeito Jesus Chedid, e na oportunidade falou da importância das homenagens. “Queremos parabenizar os cinco homenageados que reconhecidamente tem trabalhos dedicados a comunidade e de interesses aos segmentos como Educação, Esportes, Serviços e Religião. A iniciativa da Câmara de vereadores é válida em reconhecer em vida aquilo que fizeram de bom para a comunidade, é a certeza de uma homenagem que será eternamente lembrada.” disse Amauri.