Bragantino anuncia lateral e diretoria prega cautela por mais contratações

O Bragantino anunciou o lateral esquerdo James, um dos últimos reforços, pelo menos por enquanto, para a sequência da série C. O lateral chegou nesta semana e já teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e deve compor o banco na partida de hoje. James disputou os últimos dois campeonatos catarinenses pelo Inter de Lages. Nesta temporada, o lateral esquerdo atuou em 11 partidas, sendo oito destas como titular. Profissionalmente, além do Colorado Lageano, o atleta apenas atuou pelo Marcílio Dias, na divisão de acesso do futebol de Santa Catarina, em 2016.

Atualmente, o Massa Bruta tem apenas Fabiano para a lateral esquerda, e com a chegada, James deverá ser a principal peça de reposição para a posição. A contratação de um atleta na posição era um dos pedidos mais antigos de Alberto Félix, que desde do início da temporada fala em reforçar o setor.

Cautela e espera- Segundo o diretor de futebol Clayton Vieira, o elenco está praticamente fechado. Segundo ele a diretoria terá cautela para mais contratações. Ele também disse que todas as posições estão “bem servidas” e que não vê a necessidade de contratações imediatas. Porém o dirigente não descarta que novos nomes cheguem para compor o elenco durante a sequência do campeonato. “Basicamente, o elenco é esse. Temos bons jogadores em todas as posições. Vamos esperar essa primeira fase, ver se algum jogador vai se lesionar. Questão de cautela mesmo” disse Clayton.