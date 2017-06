De olho na liderança, Braga enfrenta o Volta Redonda no Nabizão

Motivado em conseguir sua terceira vitória seguida e frear o Volta Redonda, que vem de uma série de três vitórias, o Bragantino recebe hoje, às 16h, a equipe carioca que lidera o Grupo B. A partida acontece no estádio Nabi Abi Chedid e terá ingressos a R$10 para torcedores do Bragantino.

Mesmo com alguns reservas como Anderson Ligeiro e Felipe Silva se destacando, o técnico Alberto Félix não deve alterar o time titular para a partida de hoje, pelas boas atuações e evolução que a equipe vem apresentando ao longo das partidas. Porém, como de costume, o treinador só libera a escalação momentos antes da partida. Nesta semana o time ganhou reforço na lateral esquerda com a contratação do lateral James, que estava no Inter de Lajes de Santa Catarina. Ele já teve seu nome divulgado no BID e já pode estar no banco de reservas para a partida de hoje.

O Massa bruta deve ir a campo com Rafael Pascoal; Bruno Oliveira, Juliano, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Wellington, Edson Sitta e Rafael Chorão; Roberto Pitio e Vitor.