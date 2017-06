Diversos bairros passam por serviços de melhorias e reparos

A Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista por meio da Secretaria Municipal de Serviços está trabalhando por toda a cidade. Esta semana, diversos bairros foram contemplados com serviços como a operação tapa-buracos, limpeza e corte de mato, limpeza de ribeirão, dentre outros.

Desta vez a operação tapa-buracos atendeu ruas dos bairros Jardim do Cedro, Vila Aparecida, Jardim São Lourenço e Parque dos Estados. Ainda foi atendida pela operação a Avenida Atílio Menin, a qual é via de acesso aos bairros Jardim Águas Claras, Menin e outros.

A limpeza de bueiros foi realizada na Avenida Eusébio Savaio, assim como nas ruas Amazonas (Parque dos Estados), Américo Fontana (Vila Bianchi), Pedro Megale (Jardim Iguatemi) e Silvério Salvador Polidori (Jardim São Miguel).

O serviço de limpeza e corte de mato foi feito no Lago do Taboão, na Praça da Fraternidade localizada no Jardim São Lourenço, na Praça Saturnino Pacitti, do bairro Julio Mesquita, nas avenidas Salvador Marcowicks e Dom Pedro I, e nas ruas Santa Bárbara, no bairro Vila Aparecida e Teixeira, no bairro Jardim São José. A unidade do Corpo de Bombeiros também recebeu os cuidados.

Esta semana também foram realizados atividades diferenciadas como a limpeza do ribeirão e serviços de pedreiro na Avenida Alberto Diniz, e limpeza de entulho na rua Padre João Pastrana.

Os bairros rurais estão sendo atendidos gradativamente com reparos nas estradas. Os bairros Variante dos Cardosos, Agudos dos Frias, Curitibanos, Portal das Estâncias e a Tenda Mel, que é acesso à rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, receberam serviços com maquinário apropriado para reparação.

Na próxima semana, outras locais deverão receber os serviços de melhorias e reparos.