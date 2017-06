Dia dos namorados: Comércio tem boa expectativa para a data mais romântica do ano

Com a crise que assola o país os comerciantes estão se preparando para oferecer bons preços e qualidade aos namorados bragantinos.

O que mais se viu essa semana foram promoções de dia dos namorados, aproveitando a data comemorativa o consumidor tem a oportunidade de conseguir bons preços em produtos de qualidade, ou um jantar em um restaurante melhor conceituado.

O shopping Bragança Garden não ficou de fora dessa e lançou a campanha “Momentos que Apaixonam”, presenteando quem fizer compras de mais R$ 200,00, uma pulseira “Love Lock”, que tem um pingente em formato de cadeado e um cupom para concorrer ao “pacote de momentos”. A “Love Lock” foi inspirada na famosa “Pont des Arts” que fica sobre o rio Sena em Paris, onde milhares de turistas, em momentos que apaixonam, colocam cadeados nas grades para pedir amor eterno. O cupom permitirá concorrer a mil reais em compras, um ano de cinema, uma cesta Love Garden recheada de produtos especiais e um romântico jantar a dois, tudo isso para você viver um Dia dos Namorados inesquecível.

Além do shopping os restaurantes que tradicionalmente fecham às segundas, esse ano se preparam para receber os casais. A maioria estará aberto na noite desta segunda e com sistema de reserva para conseguir atender a todos, além dos preços promocionais do cardápio alguns também oferecem um presentinho aos clientes.