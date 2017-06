Campanha do Agasalho 2017 será até dia 30

A Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista por meio da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), promove a Campanha do Agasalho 2017 que começou no dia 8 e seguirá até o dia 30 de junho.

A Campanha do Agasalho, realizada anualmente, visa arrecadar roupas, cobertores e acessorios, em boas condições para doar à entidades e pessoas em situação de rua.

Na edição deste ano a distribuição das doações será feita semanalmente. Agentes da SEMADS irão contabilizar, recolher os materiais doados, separá-los e no final da semana distribuí-los às entidades beneficentes cadastradas na SEMADS.

Aos interessados em colaborar com a Campanha do Agasalho, os postos de coleta estarão na Câmara Municipal, Diretoria de Ensino, na Escola Santo Agostinho, FESB, Mercado Municipal, Prefeitura, PoupaTempo, Rodoterminal, Tiro de Guerra, UPA Bom Jesus, Universidade São Francisco, nas Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, Educação, Serviços; Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL). Outros postos de arrecadação ainda poderão surgir durante a campanha.

Campanha estadual – O posto do Poupatempo também já começou a arrecadar as doações de roupas, calçados e cobertores para a Campanha do Agasalho 2017, desenvolvida todos os invernos pelo Fussesp (Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado), presidido pela primeira-dama Lu Alckmin. No ano passado, foram arrecadadas 281 mil peças de roupas, somente em doações da Prodesp, empresa responsável pelos postos do programa Poupatempo e também pelo Acessa SP. no Poupatempo as doações podem ser feitas até 18 de agosto, no horário de funcionamento.