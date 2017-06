Instituto Federal dispensa vestibular para cursos técnicos

O IFSP (Instituto Federal de São Paulo) lançou edital com 2.315 vagas para cursos técnicos para ingresso no segundo semestre de 2017. Para os cursos do campus Bragança Paulista, são 80 vagas no total. As inscrições para o processo seletivo acontecem até 25 de junho.

A seleção deste ano será realizada por meio de análise de histórico escolar, não sendo necessária a realização de prova para o ingresso. Serão avaliadas as notas das disciplinas Língua Portuguesa, Matemática e Ciências obtidas no 9º ano do Ensino Fundamental ou, ainda, na antiga 8ª série. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico www.ifsp.edu.br/processoseletivo.

A relação dos aprovados está prevista para divulgação no dia 7 de julho, e as matrículas acontecerão entre os dias 12 e 14 de julho.

No momento da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos comprobatórios das informações acadêmicas, e aqueles que optarem pelas cotas sociais também deverão apresentar documentação comprobatória.

Em Bragança as vagas são para o curso de técnico em Mecatrônica , 40 no período vespertino e 40 no período noturno. O pré-requisito é ter concluído ensino médio ou estar cursando o 2º ou 3º anos. O edital está disponível no site www.ifsp.edu.br/processoseletivo Para Informações do campus em Bragança o telefone é 4035-8110. O IFSP fica na Avenida Francisco Samuel Lucchesi Filho, 770 – Penha (ao lado da FESB).