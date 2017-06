Teste do Pezinho deve ser feito até 5º dia de vida

Na terça feira,6, foi comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, realizado em recém-nascidos, que detecta doenças graves e tratáveis antes do aparecimento dos sintomas, prevenindo problemas como retardo mental e até o óbito. Além disso, permite a identificação dos portadores de algumas condições clínicas, como o traço falciforme, possibilitando o aconselhamento genético e a reprodução consciente. No estado de São Paulo o teste tornou-se obrigatório por força de lei criada pelo deputado estadual Edmir Chedid (DEM)

O Teste do pezinho faz parte do Programa de Triagem Neonatal, que representa hoje um dos principais avanços em Medicina Preventiva e é reconhecida pelo US Center for Disease Control and Prevention (EUA) como um dos programas de saúde pública de maior sucesso do século XXI. No Estado de São Paulo, o teste se tornou obrigatório há 16 anos quando o Projeto de Lei 10.889/2001, de autoria do deputado estadual Edmir Chedid, foi promulgado. Na época, o Projeto de Lei também previa a regularização da realização de campanha informativa permanente de atenção sobre a importância do diagnóstico precoce destas doenças na forma de folhetos impressos, anexados ao documento de identificação das gestantes, e de cartazes que deveriam ser afixados nos hospitais e maternidades, além dos postos e unidades de saúde.

O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) foi implantado em diferentes fases, de acordo com as doenças rastreadas, e hoje detecta: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Desde junho de 2014, todos os Estados do Brasil estão habilitados para o Programa.

A época ideal para realização do Teste do Pezinho é entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido. “É importante que o pediatra esteja atento às manifestações clínicas das doenças e sempre proceda a investigação de uma hipótese diagnóstica, mesmo que o Teste de Triagem Neonatal tenha sido normal”, explica a Dra. Léa Maria Zanini Maciel, especialista da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM-SP).

“A triagem neonatal é um processo complexo, pois não se restringe à realização dos testes para diferentes doenças, mas também na busca ativa das crianças com resultados positivos, a confirmação diagnóstica da doença, o início do tratamento no menor tempo possível e o acompanhamento por uma equipe multiprofissional”, complementa a Dra. Léa.