Saúde: Evento reúne Agentes Comunitários

A Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou, na semana passada,, no auditório do NAPA, o encontro dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

O encontro contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Marina de Oliveira, e com a interlocução da articuladora da Região de Saúde de Bragança, Dra. Amélia Keiko Samoto, da Secretaria de Estado da Saúde – Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS VII).

O encontro abordou assuntos sobre as diretrizes gerais da Política Nacional de Atenção Básica, os princípios norteadores da Atenção Básica no Estado de São Paulo e Estratégia de Saúde da Família, observando as atribuições comuns a todos os profissionais de equipes e dos ACS.

No evento puderam verificar que algumas situações referentes as questões de novos desafios, as propostas de melhorias, visitas domiciliares e territorialização são pontos a serem observados no sistema municipal de saúde.

O município conta com 29 unidades de Atenção Básica e 150 agentes comunitários capacitados para atender as demandas da população.