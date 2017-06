Itupeva visita posto local do SEBRAE

A Prefeitura de Bragança Paulista, recebeu quinta-feira, 1º, representantes da Prefeitura de Itupeva-SP, que visitaram a unidade do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) de Bragança Paulista (foto). As atividades realizadas pelo posto de Bragança Paulista foram explanadas pelo agente da instituição, Wagner Franco Cassaniga e pelo analista de negócios, Marcelo Duarte, do SEBRAE de Jundiaí, que contaram sobre a demanda de procura por capacitação dos microempreendedores. Também salientaram sobre a importância da sinergia entre os departamentos envolvidos para o melhor desenvolvimento, como Vigilância Sanitária, Prefeitura e afins.

A cidade de Itupeva está prestes a receber uma unidade do SEBRAE e o secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico de Itupeva, Sami Mansour, demonstrou empolgação com a visita. “Estamos montando uma unidade na cidade de Itupeva, e pedimos ao SEBRAE se poderíamos visitar algumas cidades que já possuem este serviço e nos indicaram Bragança Paulista, que é o posto que mais atende no estado de São Paulo. Fiquei feliz ao ver o trabalho realizado pelo SEBRAE de Bragança, a equipe é muito capacitada. A visita nos deixou muito animados para montar nossa unidade.”, contou o Secretário, Mansour.