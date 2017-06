HUSF recebe projeto “Ler e Brincar”

O Hospital Universitário São Francisco de Assis, de Bragança Paulista, inaugura no sábado, 10 de junho, às 10h30, o projeto “Ler e Brincar em Todo Lugar”. A iniciativa que é do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinada pela TE Connectivity e produzida pelo Grupo Incentivar, tem como objetivo difundir a leitura de livros e a atividade lúdica com brincadeiras.

Passantes e pacientes do hospital serão beneficiados com o projeto, que fornece à instituição equipamentos de ensino e de cultura, atuando como fonte de conhecimento para as crianças. “Os brinquedos são a porta de entrada para o mundo das histórias reais e imaginárias, e é a partir deles que o trabalho se desenvolve. As brincadeiras e leituras ampliam o repertório cultural das crianças, convida-as a conhecer enredos diversos e a lidar com seus mais variados sentimentos”, explica o Supervisor de Marketing do Grupo Incentivar, Welson Ribeiro.

A ideia do “Ler e Brincar” é ser instrumento de integração social e de democratização ao acesso à cultura, permitindo com que crianças das mais variadas camadas sociais, tenham o acesso irrestrito à cultura, contribuindo para a difusão da leitura de livros e acessibilidade às brincadeiras.

A estrutura é em formato de cubo, com cantos arredondados para garantir a segurança das crianças, gavetas para guardar brinquedos, jogos, e nichos especiais para guardar livros. A brinquedoteca ainda conta com 16 banquinhos que podem ser guardados dentro das gavetas diminuindo o espaço ocupado pela estrutura.

A TE Connectivity apoia projetos voltados a educação e cultura desde o início das suas atividades no Brasil, pois acredita que incentivando ações afirmativas com a comunidade em que está inserida, reforçará importantes valores, que estão diretamente ligados aos valores essenciais da formação de nossas crianças e jovens brasileiros.