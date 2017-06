Impostos municipais: Parcelamento de débitos pode ser feito em 36 meses

O pagamento de débitos com o município, imobiliários e mobiliários, tais como o IPTU, ISSQN, Taxas de Funcionamento e localização, e demais impostos e taxas, pode ser realizado em até 36 meses, através de parcelas mensais, sucessivas e iguais, valendo para pessoas físicas e jurídicas. As opções de parcelamento podem ser consultadas na Central de Atendimento AGILIZA, na Prefeitura. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h as 16h. Interessados devem estar munidos de RG ou CNH, CPF ou CNPJ, comprovante de residência, comprovante de titularidade da inscrição do débito e, quando se tratar do representante legal, a procuração autenticada em cartório. Todas as guias de recolhimento deverão ser pagas nas agências da Caixa Econômica Federal e seus correspondentes bancários ou na Tesouraria Municipal.

COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS- Também é possível realizar a compensação de créditos inscritos em Dívida Ativa ou débitos a vencer para pessoas física e jurídica que possuem créditos a serem percebidos pelo município, referentes a fornecimentos, prestações de serviços efetuados ou restituições, com base no Código Tributário Municipal. Para isso é preciso que o credor protocole o pedido junto ao Protocolo Geral da Prefeitura ou à Central de Atendimento AGILIZA.

Demais informações pelos telefones 4034-7117 (Central de Atendimento AGILIZA) e 4034-7102/4034-7078 (Call Center).