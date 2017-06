Está aberto na Prefeitura o processo licitatório, modelo concorrência pública 02/2017, para ampliação de diversas unidades de saúde do município. Tendo em vista o prazo recursal ter expirado sem que as empresas licitantes protocolassem recursos referentes ao julgamento de habilitação, conforme publicação no Diário Oficial do Estado e Município em 26 de maio, a Prefeitura determinou para hoje, às 9h30, a sessão para abertura dos envelopes.