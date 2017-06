Saneamento básico: Prefeitos da região formalizam Consórcio Águas da Mantiqueira – CONSAM

Os Municípios de Bragança Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Joanopólis, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, Piracaia, Socorro, Tuiuti e Vargem formalizaram segunda-feira, 5, o Protocolo de Intenções que marca o início da constituição de um consórcio entre cidades da Região Bragantina,denominado Consorcio Intermunicipal Águas da Mantiqueira- CONSAM, com objetivo de enfrentar as dificuldades comuns entre os Municípios, notadamente na área de saneamento básico.

A reunião foi presidida pelo prefeito Jesus Chedid,com participação do vice Amauri Sodré da Silva e dos prefeitos Jair Fernando Gonçalves (Tuiuti), Lauro de Lima (Pinhalzinho), Murilo Pinheiro (Nazaré Paulista), Silvino Cintra (Piracaia), Sérgio Ferreira (Bom Jesus dos Perdões), Mauro Garcia (Joanópolis), Edson Rodrigo (Monte Alegre do Sul). Os prefeitos Silas Marques (Vargem) e André Bozola (Socorro) justificaram ausências. Participaram também da reunião a presidente da Câmara de Bragança vereadora Bete Chedid e os secretários municipais José Galileu de Matos, Tiago José Lopes, Marcelo Alexandre Silva, Paulo Armando, Fábio José Machado, o assessor de gabinete Jocimar Bueno do Prado (J. Malon), secretaria Solange Del Roio e assessores das prefeituras signatárias do Protocolo.

CONSORCIO- Desde o início do mandato, o prefeito Jesus Chedid com o auxílio do deputado Edmir Chedid busca soluções para os problemas de água e esgoto no município, principalmente pela ausência de contrato de prestação de serviço de água esgoto, em razão do vencimento há mais de oito anos do contrato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, fato também verificado nas outras cidades e que culminou com o interesse dos prefeitos de prosseguirem as negociações em conjunto, seja com a SABESP ou com outra empresa.

A formação do Consorcio está previsto na Constituição Federal que autoriza aos municípios a gestão associada de serviços públicos e a assinatura do Protocolo de Intenções é o marco inicial da constituição da união das cidades, para a realização de ações conjuntas, incrementando a qualidade dos serviços públicos prestados à população da região. O consorciamento pode produzir resultados positivos a curto prazo, como o aumento o poder de diálogo e negociação dos municípios e transparência das decisões públicas.

OPINIÃO- Para o prefeito Nande de Tuiuti, a criação do consórcio público intermunicipal é um importante instrumento para estimular a implantação e gestão das políticas públicas de saneamento em seu território adstrito. Os benefícios apresentados em razão da existência do consórcio para os municípios são múltiplos: potencialização de recursos socioeconômicos, tecnológicos e humanos e, portanto, racionalização de aplicação de recursos, maior transparência na aplicação dos mesmos, maior segurança jurídica ao acordo de cooperação Consorcial e empoderamento político dentre outros.

O prefeito Murilo Pinheiro de Nazaré Paulista, considera ideal a realização de consórcios entre municípios, o que será por ele estimulado. “Vamos buscar recursos ou do orçamento, ou de financiamentos a projetos que estimularemos e que serão construídos nas prefeituras, por meio de ações isoladas, ou de consórcios, que é o ideal” explicou.

O prefeito Jesus Chedid enalteceu a participação e empenho dos prefeitos das cidades. “A reunião foi produtiva e assinamos o protocolo que cuidará do saneamento básico de dez cidades da região. Vamos ter novas reuniões, legalização do consórcio e chamamento para que os interessados venham dialogar sobre exploração de água e esgotos das cidades.” Jesus Chedid disse ainda que está inaugurada uma nova fase do saneamento básico da região e que certamente oferecerá muitos benefícios para todos.

A próxima reunião está prevista segunda feira,12, na Prefeitura de Bragança Paulista.