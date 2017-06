Câmara extingue quatros cargos do quadro de funcionários

A Câmara Municipal aprovou na sessão de terça-feira, 6, o Projeto de Lei 18/17, em regime de urgência. De autoria do Executivo, o projeto estabelece convênio entre a Prefeitura e o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo- DETRAN, com o repasse de R$ 850 mil para investimento em mobilidade urbana e ações educativas para a segurança no trânsito da cidade.

O líder do prefeito Jesus Chedid (DEM), vereador Paulo Mário (PR), explicou que a proposta aprovada por unanimidade coincide com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O projeto resultará em melhor sinalização na cidade, mais lombofaixas e semáforos. Explicou ainda que esse investimento será feito inicialmente pelo município para posteriormente ser arcado pelo Estado.

Também foi aprovado em turno único, o Projeto de Resolução 7/17, de autoria da Mesa Diretora da Casa. A resolução dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Câmara. A proposta prevê a extinção dos cargos de Agente de Apoio – Serviços Gerais A e B, Agente de Serviços de Transportes e Assistente de Gestão de Políticas Públicas, permitindo a contratação de profissionais terceirizados após a vacância dos cargos.

O responsável pelo Departamento Jurídico da Câmara, advogado Romeu Taffuri, explicou o projeto em plenário. Segundo ele, nenhum funcionário da Casa será atingido, pois a norma valerá conforme vacância do cargo, que pode ser em caso de aposentadoria ou morte. Explicou ainda que a Câmara não realizará mais concurso público para esses cargos e que conforme a necessidade de se contratar, isso será feito por meio de licitação e terceirização. Segundo a Câmara, um concurso para contratação de cerca de dois até 10 funcionários pode custar até R$150 mil.

Segundo Valdênia Lugli, responsável pelo Departamento Financeiro da Câmara, atualmente o Legislativo conta com 10 cargos de motoristas, sendo seis ocupados. Com isso, os demais quatro cargos vagos serão imediatamente extintos. Explicou também há nove cargos de agentes de apoio, mas cinco estão ocupados. Os quatro restantes também serão extintos. Das quatro vagas de recepcionistas, nenhuma está ocupada. Elas também serão extintas e caso haja necessidade, serão contratadas diretamente pela Câmara.

SALÁRIO DOS SERVIDORES- Entre os assuntos debatidos na sessão, vereadores se prolongaram a respeito do reajuste salarial de 4,5% ofertado pelo prefeito Jesus Chedid aos servidores municipais. O projeto deu entrada nesta terça-feira na Casa, com pedido de urgência de votação. O requerimento foi aprovado e o reajuste deverá ser votado na próxima sessão. Alguns edis defendem que o reajuste não foi debatido com os servidores e Sindicato dos Servidores Municipais de Bragança- Sismub. Porém, a maioria defende que a Prefeitura encontra-se em situação delicada por ser o primeiro ano de administração de Jesus e Amauri, após quatro anos de caos na cidade.

OUTROS ASSUNTOS- Entre os outros assuntos debatidos em plenário, lamentaram o fechamento de indústrias na cidade e pediram providências para sinalização de lombadas na zona norte, que estão apagadas e provocando acidentes.

Também lamentaram que alguns policiais militares competentes e eficientes estejam sendo transferidos de Bragança.

Elogiaram o Poder Judiciário de Bragança, que recebeu o Selo Judiciário Eficiente, uma das ações que integram o novo modelo de gestão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e possui caráter permanente e direcionador, pois apontará os locais que necessitam de ações efetivas do tribunal, proporcionando melhores condições de trabalho a todos.

O objetivo do selo é reconhecer a produtividade das unidades judiciais de 1º grau com a entrega de selos – categorias Ouro, Prata e Bronze.

A sessão durou três horas, com início as 16h30 e término por volta das 19h30.