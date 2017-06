DCIPrefeito espera liberação de verbas para arrumar a cidade

Jesus Chedid, em entrevista à FM102,1, destacou ontem ações realizadas nos primeiros cinco meses de sua gestão e disse que aguarda liberação de verbas para acelerar recuperação da cidade

O prefeito Jesus Chedid (DEM) fez um ontem balanço de ações realizadas nos primeiros cinco meses de sua quarta gestão. Ele respondeu diversas perguntas da população em entrevista concedida ao Programa Manhã Total, da Rádio 102 FM. Ele lamentou por Braganca ter perdido muita verba por inoperância da gestão anterior e disse que sua administração economizou de janeiro a maio para poder conceder o reajuste salarial de 4,5%.

Em relação a operação tapa-buraco, o prefeito Jesus informou que vai aumentar o serviço no próximo ano, assim que receber as verbas destinadas a recuperação das vias. O prazo para eliminar os buracos de Bragança é de um ano e meio, garantiu o prefeito.

Sobre o mato e sujeira na cidade, disse que 70 homens estão cuidando da limpeza. 30 são funcionários da Prefeitura e 40 terceirizados.

Jesus também destacou que 1/3 das estradas municipais já estão em condições de tráfego. “Estava uma vergonha”, lamentou. Atualmente há uma equipe destinada somente para cuidar das estradas rurais, sob comando do secretário municipal Aniz Abib Junior.

O prefeito informou ainda que prosseguem as limpezas no ribeirão que margeia o Jd.Califórnia e Santa Luzia. “Em dois meses queremos chegar na Vila Malva e assim vamos prosseguindo”, disse. Além disso, a Prefeitura está dando andamento no processo para empréstimo da Caixa Econômica Federal- CEF, para agilizar as obras e enfrentar futuras enchentes.

A respeito da secretaria de Habitação, informou que está sob comando do secretário de Obras, Paulo Armando, que está atendendo as duas pastas. Ao ser questionado sobre moradia popular, disse que serão construídas. “Estamos dando andamento célere para isso. Já fizemos contato com várias empresas para aderir ao Programa Minha Casa Minha Vida”, disse. Segundo ele, a Prefeitura está economizando com a nomeação de outro responsável para Habitação, já que cada secretário custa R$25 mil para o município, sendo R$ 12 mil de salário, além das demais despesas.

O prefeito também informou que o processo para contratação de nova Organização de Saúde já está acontecendo. Os contratos com a ABBC vencem em agosto e setembro, mas nada impede que ela participe do certame. “Não podemos negar que com a ação da secretária de Saúde, Marina de Oliveira, saiu dos noticiários negativos”.

Ainda sobre a Saúde, o prefeito disse do R$1,5 milhão destinado pelo deputado federal Herculano Passos. Entre outras melhorias na saúde pública, destacou a contratação de 20 médicos, sendo 12 já contratados de imediato e oito até o final do ano; e troca de todas as ambulâncias do SAMU.