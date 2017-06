Procon alerta para golpe do “Novo Código de Defesa do Consumidor”

A Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e do Órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor – PROCON, informou em nota que há notícias de que pessoas estão se passando por funcionários do Procon e estariam visitando o comércio local, forçando os proprietários e funcionários dos estabelecimentos a adquirirem exemplares atualizados do Código de Defesa do Consumidor.

O Procon esclarece que conforme previsto na Lei nº 12.291/2010, os estabelecimentos e empresas de prestação de serviço devem manter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) visível ao consumidor, bem como placas de aviso da disponibilidade de um exemplar.

Contudo, informa os comerciantes e a quem se fizer interessado de que o Procon Municipal ou o Procon-SP não comercializa o CDC e que não possuem qualquer vínculo com estas pessoas.

O Procon municipal disponibiliza exemplares que podem ser retirados em sua sala, localizada na Prefeitura Municipal e que também há versão disponível para download e impressão diretamente no site do Procon-SP.