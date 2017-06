Guarda Civil Municipal completa 63 anos de atividades

A Guarda Civil Municipal de Bragança Paulista comemorou no sábado, 3 de junho, 63 anos de sua fundação.

O Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil Dorival Francisco Bertin, parabenizou a corporação pelos seus 63 anos existência, e pelos relevantes trabalhos que realiza, oferecendo segurança ao Patrimônio Público e a comunidade bragantina. “São excelentes profissionais que no dia a dia procuram fazer valer a proteção dos direitos humanos e fundamentais do exercício da cidadania e das liberdades públicas, a preservação da vida, o patrulhamento preventivo, base móvel, canil e cavalaria, com rondas motorizadas para a conservação do Patrimônio público”, disse o secretário.

A corporação foi criada no dia 3 de junho de 1954, de acordo com a Lei Municipal nº181, com a denominação de Polícia Municipal de Bragança Paulista, sendo diretamente subordinada ao executivo Municipal e tinha as seguintes atribuições , guarda dos próprios municipais, vigilância noturna e diurna em caráter supletivo, auxilio as autoridades policiais e civis, auxilio em trabalhos de Assistência Social, trabalhos correlatos e complementares, supervisão e fiscalização dos orientadores das zonas especiais de estacionamento, assistências em casos de incêndios, inundações e outras calamidades.