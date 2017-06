Semifinais do Amadorzão: FAC e Pinhalzinho saem na frente

No sábado, 3, aconteceu a primeira partida das semifinais do Amador da primeira da LBF e o Ferroviários e Pinhalzinho saíram na frente na briga pelas semifinais.

O FAC foi ao estádio Mario Guilherme dos Santos, enfrentar o São Lourenço e, em uma partida acirrada, venceu por 1×0, com gol de Max. Desfalcado pelas ausências do meia Rogerinho e do goleiro Tigela, que chegou quando o time já perdia, o São Lourenço criou boas chances de igualar o placar, mas não soube aproveitar e perdeu a partida.

O FAC por sua vez, aproveitou uma, das inúmeras chances criadas, e saiu com o resultado.

Na outra partida Pinhalzinho e Santa Filomena também fizeram uma excelente partida, porém a equipe da cidade vizinha venceu por 2×1. Os gols do Pinhalzinho foram marcados por Lucas Pereira e Gian enquanto Flávio marcou o gol de honra do Santa Filomena. Agora as equipes vitoriosas precisam apenas de um empate para chegarem à final.