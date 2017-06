“Reservas” comemoram gols que levaram time a vitória

Não é de hoje que o treinador Alberto Félix exalta que tem um bom rol de suplentes no banco e que todos são aptos a fazer suas funções e decidir a partida. E foi justamente isso o que ele fez diante o Mogi Mirim. Após ver seu time sair vencendo com dois gols de vantagem e tomar o empate, Delega, começou a articular alterações para tentar mudar o panorama da partida. Com isso, aos 12 minutos ele começou a orientar seus reservas e promoveu três alterações no sistema ofensivo que foram decisivas para a goleada de 4×2, aplicada sobre o Mogi Mirim.

Anderson Ligeiro, recuperado de grave lesão, e Felipe Silva, recém-contratado, marcaram os gols que levaram o Braga a vitória. Raphael Toledo que entrou no lugar de Edson Sitta aos 34, e fez sua estreia com assistência para o gol de Felipe Silva. Após o confronto, os atletas, considerados “reservas” comemoraram muito a forma como o banco do Braga mudou um confronto que caminhava para o empate.

“O jogo foi muito importante. Quando fui contratado, a gente chega e quer ganhar a confiança dos companheiros. O professor pediu para eu mudar o jogo. E é isso aí que fizemos. Precisamos manter este ritmo para o restante do campeonato” afirmou Felipe Silva à Rádio 102 FM após o duelo.

Anderson Ligeiro vem entrando regularmente e, quando entra, coloca fogo na partida. Isso representa um alívio para o atleta e também para o torcedor do Massa Bruta, que viram um dos destaques do Massa Bruta na Série B de 2016, sofrer uma grave lesão e ficar fora do Paulista da Série A2. Recuperado, ele mostrou à torcida que ainda pode decidir e marcou um golaço. “A gente trabalha para isso. Pude ajudar minha equipe a sair com a vitória. Começamos bem, deixamos por bobeira eles empatarem. Mas, depois voltamos e conseguimos a vitória. Agora, temos que manter o ritmo” disse o atleta à rádio.