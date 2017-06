Braga mete 4 no Mogi e assume a terceira colocação

O Bragantino venceu sua segunda partida consecutiva na série C e saltou para o terceiro lugar na classificação geral. O triunfo foi em cima do lanterna Mogi Mirim pelo placar de 4×2, no estádio Vail Chaves em Mogi Mirim, na ensolarada tarde de sábado, 3. O Massa Bruta chegou a abrir 2×0, com Bruno Oliveira e Vitor, tomou o empate, com gols de Régis e Rodrigo e no final da segunda etapa, com a entrada dos reservas Ligeiro e Felipe, deu um gás e venceu a partida. Com o resultado o Leão da Zona somou sete pontos e assumiu a terceira colocação do grupo B. Já o Mogi amarga a lanterna com apenas um ponto ganho.

O Braga volta a campo no sábado, 10, às 16h, no Nabizão onde enfrena o líder Volta Redonda.

O Jogo – O Braga iniciou a partida impondo seu jogo e quase abriu o placar aos dois minutos com Roberto Pítio. Nesta toada a equipe chegou ao gol com apenas cinco minutos, após Bruno Oliveira cobrar falta, da entrada da área, com perfeição e mandou no ângulo do goleiro Poti.

Se sentindo em casa, a equipe seguiu pressionando e, em um ritmo frenético, envolveu a equipe do Mogi Mirim, chegou ao segundo gol aos 14 minutos. Após troca de passes no ataque, Vitor pegou a bola, cortou de um lado para outro e soltou uma bomba no ângulo de Poti.

Na frente do placar, o Braga diminuiu o ritmo, dando chances de o Mogi Mirim chegar com perigo e aos 27 minutos, chegou com Régis, que recebeu a bola sozinho e chutou para fora. O Braga por sua vez respondeu aos 31 minutos, quando Pitio fez bom passe para Wellington, que fez fila e bateu forte, mas o goleiro Poti conseguiu desviar para evitar o terceiro gol do Massa Bruta. Na sequência Rafael Chorão chutou colocado e a bola passou tirando tinta da trave.

O Mogi continuou insistindo e diminuiu aos 40 minutos, com Régis que arrancou pelo meio com liberdade, e chutou de fora da área no cantinho de Rafael Pascoal.

Na etapa complementar o Mogi voltou com tudo e, com uma ajuda do árbitro, empatou o placar. Aos três minutos, o árbitro Salim Fende Chavez, viu um empurrão de Bruno Oliveira sobre Lessinho dentro da área; pênalti. Porém, o jogador da casa, antes do empurrão, tinha ajeitado a bola com a mão. Na cobrança, Rodrigo bateu forte e empatou: 2 a 2, aos três minutos.

Após o gol o técnico Alberto Félix viu seu time chegar, mas sem efetividade e aos 12 minutos já começou a conversar com os reservas e preparou três substituições que mudaram a história do jogo. Aos 18 ele tirou Vitor e colocou Anderson Ligeiro e aos 22 entrou Felipe Silva no lugar de Roberto Pítio e apenas com essas duas substituições, o treinador viu seu time voltar a criar chances de gols. Aos 25 minutos, Anderson Ligeiro colocou a bola na cabeça de Felipe Silva, que testou firme por cima do gol do Mogi Mirim. Na sequência, aos 28, Anderson Ligeiro abriu espaço e tentou o arremate, para a defesa de Poti.

Com perigo, mas sem marcar Alberto fez sua última alteração e promoveu a estreia de Raphael Toledo no lugar de Edson Sitta. A alteração deu um gás no meio campo e aos 37 minutos Anderson Ligeiro ampliou. Após belo lançamento de Bruno Oliveira, Felipe Silva recebeu e tocou para Wellington, que atraiu a marcação e rolou para Ligeiro, com força, acertar o ângulo de Poti.

Com o gol, o Mogi entrou em desespero e partiu com tudo para buscar o empate. Porém, mais organizado em campo, o Braga aproveitou o contra-ataque aos 42 minutos e fechou o placar com Felipe Silva que recebeu, fez o pivô e chutou cruzado de esquerda para definir o placar.