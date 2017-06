Prefeitura alerta sobre limpeza pública

A Secretaria Municipal de Serviços, convida cidadãos bragantinos para colaborar com a manutenção e limpeza de calçadas, e acondicionamento do lixo em sacos plásticos para retirada pelo caminhão de coleta.

Segundo o ouvidor municipal Claudio Siriani, muitas reclamações estão chegando na Ouvidoria sobre o hábito de munícipes que colocam o lixo após a passagem dos coletores. Para tanto, pede-se aos cidadãos que contribuam para que a cidade fique limpa, garantindo que bueiros e bocas de lobo não sejam entupidos.

O serviço de limpeza pública do município é de responsabilidade da Embralixo, empresa concessionária contratada pela Prefeitura. Os trabalhos são supervisionados pela Secretaria Municipal de Serviços, que dentre as inúmeras atividades desenvolvidas, realiza a limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo.

Para o secretário municipal de serviços, Aniz Abib Júnior, colocar o lixo devidamente embalado 30 minutos antes da passagem da coleta é uma das ações fundamentais do cidadão na colaboração da limpeza da cidade.

Tendo em vista estas reclamações, a Secretaria Municipal de Serviços também solicitou a empresa Embralixo a substituição de lixeiras nos bairros Campo Novo, Biriçá do Valado e Rodovia Alkindar M. Junkeira, as quais se encontravam muito deterioradas.