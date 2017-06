Prefeitura atende MP e faz blitz em oficina mecânica

A Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista, por meio da Divisão de Regularização de Parcelamentos do Solo (RESOLO), com o apoio das Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil realizou ontem, diligência em oficina com múltiplas irregularidades, no bairro do Bom Retiro.

A oficina mecânica não possuía alvará de funcionamento por falta de documentação. No local havia grande quantidade de materiais sucateados, carros e pneus inutilizados, que apresentavam risco pelo fato de se tornar foco para as larvas do mosquito Aedes Aegypti.

A situação do local chegou ao conhecimento da Prefeitura por meio de denúncias feitas ao Ministério Público, que solicitou a realização de averiguação do local. Ao constatarem irregularidades o proprietário foi notificado extrajudicialmente, e lhe foi dado o prazo de 30 dias para realização de limpeza e remoção desses materiais, no entanto, a ordem não foi cumprida.

Diante do descumprimento, representantes das secretarias envolvidas realizaram nova diligência, o Chefe da Divisão do RESOLO, Eduardo Simões, acompanhou a ação e contou sobre as medidas cabíveis ao caso. “É a segunda diligência que realizamos no local, sendo que a primeira foi no dia 3 de abril. Hoje a visita está sendo feita com o objetivo de verificar se as providências que foram notificadas na visita anterior foram cumpridas, e novamente foi constatado que não houve cumprimento. Agora o local será lacrado e o dado um prazo para esses materiais serem removidos”, informou Eduardo Simões. A Prefeitura registrou na Policia boletim de ocorrência referente ao descumprimento da notificação.