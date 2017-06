Centro “Irmã Dirce Ramos de Lima” comemora 3º aniversário

A Prefeitura Municipal da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), realizou, na sexta-feira, 2, o evento em comemoração do 3º aniversário do Centro Dia do Idoso “Irmã Dirce Ramos de Lima”.

O evento contou com a presença do prefeito Jesus Chedid e o vice-prefeito Amauri Sodré. Na ocasião, o prefeito Jesus ressaltou a importância do Centro e destacou que a ação está entre os desafios da Administração, que tem priorizado crianças, adolescentes e adultos por meio de projetos que desenvolvem ações de políticas públicas-sociais, capazes de dar respostas as demandas da comunidade bragantina.

A secretária do SEMADS, Margarete Alvarenga, explicou a importância do local para idosos em situação de vulnerabilidade social. “O objetivo é superar a situação de risco e vulnerabilidade social que o idoso pode estar vivenciando e manter o convívio familiar e comunitário, atendendo adequadamente suas necessidades por meio da Proteção Social Básica”.

A Proteção Social Básica previne situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade e exclusão social, privação de acesso à renda ou serviços públicos e fragilização de vínculos afetivos.

O Centro Dia do Idoso é articulado com o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e coordenado pela Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), que oferece acessibilidade para a segurança dos idosos, salas com TV, música, dança, jogos, quartos para descanso e área externa.

Durante o dia os idosos desenvolvem atividades socioeducativas, além de oferecer café da manhã, almoço e lanche da tarde, supervisionadas por uma equipe composta de assistentes sociais, cuidadores de idosos, auxiliares de serviços, auxiliares administrativos e enfermeiros.

O Centro Dia do Idoso “Irmã Dirce Ramos de Lima” atende idosos com mais de 60 anos, das 7h30 às 17h, e localizado na Av. Eusébio Savaio, 900, bairro Santa Libânia. Para mais informações, ligue (11) 4035-0929.