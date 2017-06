Câmara vota convênio entre Prefeitura e Detran

Município deve receber repasse de R$ 850 mil para investimento em mobilidade urbana

Acontece hoje a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal constando na pauta o projeto de lei 18/17, em regime de urgência,de autoria do Executivo,que estabelece convênio entre a Prefeitura do Município e o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo), para recebimento de R$ 850 mil para investimento em mobilidade urbana e ações educativas para a segurança no trânsito da cidade.

Em segundo turno consta a votação dos projetos de emenda à Lei Orgânica 1/17. O projeto altera o artigo 154 da Lei Orgânica, excluindo a Serra do Lopo do território pertencente ao município; o projeto de lei 13/17, que obriga hipermercados com mais de 20 carrinhos de compras a adaptar uma unidade para acessibilidade de crianças com mobilidade reduzida, também passa pela última votação na Casa.

Em turno único será apreciada a resolução 7/17, de autoria da Mesa Diretora da Casa que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores da Câmara. A proposta prevê a extinção dos cargos de Agente de Apoio – Serviços Gerais A e B, Agente de Serviços de Transportes e Assistente de Gestão de Políticas Públicas, permitindo a contratação de profissionais terceirizados após a vacância dos cargos.

Até o momento não está prevista participação de convidados na Tribuna Livre.

As sessões ordinárias acontecem no plenário da Câmara Municipal (Praça Hafiz Abi Chedid, 125 – Jardim América), podendo ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.