USF promove debate sobre reformas previdenciária e trabalhista

A Universidade São Francisco (USF), Campus Bragança, promove hoje o debate “Reformas Trabalhista e Previdenciária: Modernização ou Retrocesso?”, coordenado pelo reitor da USF, professor Joel Alves de Sousa Júnior. O evento acontecerá a partir das 9h.

A proposta é reunir alunos docentes e a população para debater as reformas propostas pelo Governo Federal. O debate terá entre os convidados o Desembargador Francisco Peixoto da Mota Giordani, do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, o Juiz do Trabalho, Dr. Wilson Pocidônio e o também Juiz do Trabalho, Dr. Newton Cunha de Sena. O evento também será transmitido pelo canal usf.edu.br/tv. Informações em usf.edu.br/eventos.

A USF também promove debates no próximo dia 10 de junho no Campus Campinas (Unidade Swift).