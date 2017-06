8° Torneio de Ichegeki Amador acontece amanhã na cidade

Acontece amanhã o 8º Torneio de Ichegeki Amador, a partir das 10h, no Ginásio Municipal Rubens Batazza, na Planejada II. O evento está sendo organizado pela Ichigeki Academy, por meio do atleta Francisco Filho, Presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing Kyokushin Organizacio (CBKKO).

Dentro da categoria adulto masculino há as modalidades leve, médio, meio-pesado, pesado e superpesado. Na categoria juvenil haverão disputas de ambos sexos.

O atleta Leonardo Fernandes, envolvido na organização do evento, informou que haverão atletas representantes de várias cidades do Estado de São Paulo. “Estamos esperado atletas de outros Estados e de nações vizinhas, o que tornará este torneio um evento internacional”.

Os ingressos serão vendidos por R$20,00, com desconto de R$ 5,00 para quem puder doar, de forma voluntária, um quilo de alimento não perecível, que será destinado a entidades assistenciais do município.

Demais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3404-7650 ou e-mail cbkkobrasil@gmail.com