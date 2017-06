Mais Amador: Amanhã acontece a 2ª rodada da série B

Amanhã acontece a segunda rodada do Campeonato Amador da Série B, promovido pela LBF. Todas as partidas acontecem às 15h15. Pelo Grupo A o Morro Grande recebe o Rebuc, no Campo Do Morro Grande. Na outra partida o Formigão joga contra o Nacional no Campo do Penha. Pelo Grupo B, o Flor do Parque joga em seus domínios e enfrenta o São Miguel, na segunda partida do grupo o São João Campo Novo, também joga em casa e recebe a equipe do Guaripocaba. No grupo C o No Campo do Fraternidade, a equipe da Zona Norte recebe o Bocaina e no Dedé Muniz- Campo do Legionários o Tigres recebe a equipe do São Pedro. Fechando a rodada, Pelo Grupo D a equipe do Pereira, vai até o campo do Menin enfrentar a equipe do Extra Menin e no Campo do Unidos o Penha visita o Vasco.

Resultados da última rodada – Pela última rodada as equipes do Nacioal, REbuc, Guaripocaba, São Miguel, Tigres, Extra do Menin e Pereira venceram e saíram na liderança de seus grupos. Confira o resultado das partidas: Grupo A: Nacional 4 x 0 Morro Grande; Rebuc 3 x 1 Formigão; Grupo B: Guaripocaba 4 x 2 Flor do Parque; São Miguel 4 x 0 São João; Grupo C:São Pedro 0 x 0 Fraternidade; Bocaina 0 x 2 Tigres; Grupo D: Penha 1 x 2 Extra do Menin; Pereira 3 x 2 Vasco.